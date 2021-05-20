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14:47 20.05.2021

При мне ни одного журналиста не убили - Зеленский

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При мне ни одного журналиста не убили - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что при нем ни один журналист не был убит, и он не хочет, чтобы это изменилось.

"Я не хочу, чтобы это изменилось. Но при мне ни один журналист так не ушел из жизни (не был убит – ИФ)", - сказал Зеленский на пресс-конференции, комментируя убийство журналиста Павла Шеремета.

Президент подчеркнул, что ему неизвестно, кто является убийцей Шеремета журналиста, а также он не знает, причастны ли обвиняемые на данный момент лица к этому преступлению.

"Вероятность причастности во время прошлой каденции тех или иных лиц, которые могли бы быть связаны с контрразведкой, наверное есть", - уточнил Зеленский.

Он отметил, что ему очень жаль, что когда убили Шеремета, он не был президентом, ведь те органы, которые, возможно, имеют к этому отношение, не сделали бы этого.

20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020 года.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко больше года содержался под стражей.

Апелляционный суд неоднократно оставлял в силе меру пресечения для Антоненко в виде содержания под стражей. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.

30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемому по "делу Шеремета" Андрею Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Теги: #зеленский #журналисты
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