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14:30 20.05.2021

Козак объявлен в розыск, есть решение суда на его задержание для избрания меры пресечения – Офис генпрокурора

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Козак объявлен в розыск, есть решение суда на его задержание для избрания меры пресечения – Офис генпрокурора

Суд дал разрешение на задержание подозреваемого в пособничестве в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму народного депутата фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, он объявлен в розыск, сообщает Офис генерального прокурора.

"Печерский районный суд удовлетворил ходатайство следователя СБУ, согласованное генеральным прокурором, и позволил задержание народного депутата Украины с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения. Прокуроры и следователи будут просить суд о заключении подозреваемого под стражу с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора в четверг.

Также Козак объявлен Службой безопасности Украины в розыск.

Теги: #розыск #козак #прокуратура #опзж
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