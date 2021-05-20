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14:24 20.05.2021

Зеленский: Мы видим очень медленное уменьшение количества военных РФ у границ Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что уменьшение количества военнослужащих РФ на границах с Украиной и на оккупированных территориях происходит слишком медленно, и считает, что напряжение сохраниться до конца сентября текущего года.

"Мы видим сейчас очень медленное уменьшение количества военных РФ (от границ Украины – ИФ). Они отходят очень-очень медленно. Мы пока что видим 3,5 тыс. в Крыму (отведено 3,5 тыс. военнослужащих из оккупированного Крыма – ИФ), и все. А все остальные, к сожалению, на месте. Серьезная ситуация", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве в четверг.

При этом глава Украинского государства допустил, что такое напряжение будет сохраняться до окончания учений в РФ, "как минимум до конца сентября".

Теги: #зеленский #граница #войска
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