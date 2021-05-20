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14:13 20.05.2021

Зеленский заявил, что ему стыдно за действия некоторых людей в его окружении

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Зеленский заявил, что ему стыдно за действия некоторых людей в его окружении

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему стыдно за действия некоторых людей в его окружении.

"За некоторые шаги некоторых людей, которые есть или были рядом со мной, мне действительно стыдно. Считаю, что если это небольшие промахи, то нужно простить. Они должны исправлять ситуацию и показывать это. Всегда нужно давать людям второй шанс, если они не преступники", - сказал Зеленский на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Президент подчеркнул, что если люди пришли с ним, то он несет за них ответственность.

Отвечая на вопрос о советнике главы Офиса президента Тимофее Милованове, Зеленский заявил, что он хороший специалист, хотя иногда рефлексирует и ведет себя несдержанно.

"Что касается (народного депутата – ИФ) Николая Тищенко … мне действительно стыдно за некоторые его шаги. Он был неправ. Он должен это понимать. Он взрослый человек и должен сам нести ответственность", - добавил президент.

В то же время, президент поприветствовал решение фракции "Слуга народа" дать Тищенко второй шанс, так как "у него есть и другие стороны, он болеет за много вещей в Украине".

Зеленский отметил, что иногда ситуация с членами его команды бьет и по его рейтингу.

Теги: #зеленский #окружение
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