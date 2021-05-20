РФ тяжело реагирует на создание "Крымской платформы" - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что присоединение различных стран к "Крымской платформе" грозит им осложнением отношений с РФ.

"Это серьезный вызов для всех стран, которые приедут к нам, из-за осложнений отношений с Российской Федерацией в силу создания "Крымской платформы". Россия действительно очень тяжело реагирует и воспринимает "Крымскую платформу", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве в четверг.

При этом он отметил, что для Украины очень важно, "чтобы в конце семи лет войны и незаконной аннексии украинского полуострова наконец-то появилось хоть что-то". "Я рад, что сегодня это не "хоть что-то", а действительно первая серьезная площадка по деоккупации Крыма", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что на "Крымской платформе" будут рассматриваться шаги по деоккупации полуострова.

"Мы, наконец-то откроем постоянно действующий офис "Крымской платформы". Это будут профессиональные люди, которые ежедневно от юристов до экономистов, до специалистов гуманитарного направления ежедневно будут заниматься вопросами оккупированного Крыма и вопросами людей, которые должны получать гуманитарную помощь, и тех, которые находятся там в тюрьмах - как Крыма, так и РФ. Это очень серьезный шаг вперед", - сказал Зеленский.