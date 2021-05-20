У Медведчука и Коломойского больше нет прежнего влияния – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что у бизнесмена Игоря Коломойского и народного депутата (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Виктора Медведчука больше нет влияния, которое у них было раньше.

"Мы понимаем, где сейчас Медведчук. Мы понимаем, что с Коломойским. Прекрасно с вами понимаем: у них больше нет того влияния, которое было", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Кроме того, президент заявил, что в готовящемся законе о деолигархизации будет запрет для чиновников, в том числе президенту, встречаться с крупными бизнесменами. В то же время он отметил, что если такая необходимость будет, то такая встреча должна проходить публично, а по её результатам должен быть отчет.