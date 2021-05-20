Зеленский: если будет доказана невиновность подозреваемых по делу Шеремета, я буду серьезно говорить с главой МВД

В случае, если будет доказана невиновность подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, встанет вопрос об отставке министра внутренних дел, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я об этом не говорил, это сложный вопрос. Если осудили незаконно, то вы знаете, я буду серьезно говорить с министром, может ли он остаться или в такой ситуации нет, и он это знает. И мы понимаем сложность этого процесса", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Президент также продемонстрировал свою переписку с подозреваемой по делу Шеремета военной медсестрой Яной Дугарь.

"Я знаю детально, что происходит, и мне не все равно, если незаконно было осуждено этих людей. И то, что они находились за решеткой, мне не все равно. Доказательств стопроцентных ещё нет о том, что они невиновны или они виновны", - добавил Зеленский.

20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020 года.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко больше года содержался под стражей.

Апелляционный суд неоднократно оставлял в силе меру пресечения для Антоненко в виде содержания под стражей. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.

ак сообщалось, 30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемому по "делу Шеремета" Андрею Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.