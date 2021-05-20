Научно-методический совет Минкульта рассмотрел обновленный историко-архитектурный опорный план Киева

Обновленный Научно-методический совет по вопросам охраны культурного наследия Министерства культуры и информационной политики Украины 19 мая рассмотрел историко-архитектурный опорный план (ИАОП) Киева, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник КО "Киевгенплан" Сергей Броневицкий.

"Историко-архитектурный опорный план – часть разрабатываемого Генплана Киева. Он создавался Украинским государственным институтом культурного наследия, у нас на подряде. Киевгенплан в этом году ИАОП лишь актуализировал, дополнив теми приказами Минкульта и департамента охраны культурного наследия КГГА касательного нового перечня памятников архитектуры, новых режимов использования в границах исторических ареалов", - сказал Броневицкий.

По его словам, члены совета отметили высокий уровень разработки ИАОП и дали ряд конструктивных замечаний, например, рекомендовали добавить в ИАОП некоторые памятники, уточнить точки видового раскрытия, обозначить фоновую историческую застройку.

"Мы ждем официального протокола Научно-методического совета и будем стараться учесть эти замечания в кратчайшие сроки», - сообщил Броневицкий.

Чиновник подчеркнул, что время, необходимое на корректировку ИАОП, зависит от объема внесенных в протокол замечаний. "Когда получим протокол, сможем оценить, сколько времени эта работа займет. В любом случае это не три месяца, максимум один", - сообщил Броневицкий.