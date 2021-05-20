В Украине в ближайшие сутки сохранится прохладная погода, местами дожди – Укргидрометцентр

В ближайшие сутки территория Украины останется в прохладной воздушной массе, сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу, 21 мая, в центре страны, а также в Одесской, Николаевской и Харьковской областях ночью, утром дождь, местами гроза. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, в западных областях 3-8° тепла. Днём 15-20°. На востоке и юго-востоке страны ночью 9-14°, днем 20-25°.

В Киеве в пятницу без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10°, днем 17-19°.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем в Киеве была зафиксирована в 2007 году и составила 32° тепла, самая низкая ночью - 0° в 1917 году.

В субботу, 22 мая, по всей стране без осадков, только на северо-западе и юго-востоке днем местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный, на юге страны - восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-11°, днем 19-24°, в Приазовье 21-26°.

В Киеве в субботу без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 20-22°.

20 мая температура воды в Черном и Азовском морях 13-19°, в Днепре в пределах Киева 16°.