В суд передан обвинительный акт против представителя руководства ЧФ РФ за блокировку бухт Севастополя в 2014 году – Офис генепрокурора

Следователи Главного следственного управления СБУ завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению командира 41 бригады ракетных кораблей Черноморского флота (ЧФ) РФ, сообщается на сайте Офиса геенрального прокурора Украины.

Ему инкриминируют совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, ведение агрессивной войны (ч.3 ст.110, ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины). "По результатам проведения специального предварительного расследования обвинительный акт по данному представителя руководящего состава ЧФ РФ направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора напомнили, что 28 февраля 2014 года на основании приказов командира около 50 вооруженных военнослужащих бригады ЧФ РФ окружили периметр территории Севастопольского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины и под угрозой применения оружия заблокировали пропуск на территорию воинской части личного состава и военного транспорта.

Кроме того, в тот же день по распоряжению командира 41 бригады ракетных кораблей ЧФ РФ на внешнем рейде Балаклавской бухты был размещен малый ракетный катер таким образом, чтобы препятствовать свободному выходу из бухты корабельно-катерного состава Севастопольского отряда морской охраны Госпогранслужбы Украины. В течение дня морские суда ЧФ РФ также заблокировали выход из Стрелецкой бухты Севастополя судов вспомогательного флота Севастопольской военно-морской базы ВМС ВСУ, среди которых корвет "Луцк", большая подводная лодка "Запорожье", корабль управления "Донбасс", корвет "Хмельницкий", ракетный корвет "Приднепровье" и ракетный катер "Прилуки".