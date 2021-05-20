События

10:15 20.05.2021

Новый шторм сформировался и бушует у восточного побережья Индии

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Новый шторм сформировался и бушует у восточного побережья Индии

В Бенгальском заливе у восточного побережья Индии бушует сильный шторм, сообщают в четверг индийские СМИ.

По прогнозам местных синоптиков, шторм может усилиться и обрушиться на прибрежные районы Индии в ближайшие дни.

Рыбакам рекомендовано не выходить в море, а тем судам, которые уже находятся в этой зоне, советуют передислоцироваться в безопасные места.

Ранее Индия столкнулась с мощным циклоном, который привел к гибели 110 человек. Порывы ветра достигали 185 км/ч, сильные ливни привели к наводнениям.

Сильнее всего пострадали западные штаты страны, в частности, Гуджарат. Циклон к настоящему моменту ослабел, он также прошел через северные районы Индии и принес обильные осадки, в частности в Нью-Дели.

При этом, помимо стихийных бедствий, в последние несколько недель в Индии складывается напряженная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом. Ранее сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма.

Теги: #индия #шторм
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