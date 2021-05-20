Минцифры Украины презентовало национальный тест на цифровую грамотность для учителей

Министерство цифровой трансформации Украины презентовало национальный тест на цифровую грамотность для учителей, который запустится на портале "Дия.Цифровое образование".

"Сегодня мы презентуем национальный тест на цифровую грамотность для учителей", - сказала заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан на пресс-конференции в четверг.

По ее словам, данный тест разработан и запускается для того, чтобы каждый педагог мог понять на каком уровне цифровой грамотности он находится, и каких цифровых компетентностей ему не достает.

Тест на цифровую грамотность оценивает 21 цифровую компетенцию, которые сгруппированы в 5 сфер: учителя в цифровом обществе, профессиональное развитие, использование и анализ цифровых ресурсов, обучение и оценивание учеников, развитие цифровой компетентности учеников.

После сдачи теста учителя получат сертификат и, независимо от результата, смогут повысить свой уровень цифровой грамотности.

Также Ионан сообщила, что на следующей неделе Минцифры презентует национальный тест на цифровую грамотность для государственных служащих.