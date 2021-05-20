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08:40 20.05.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 164,6 млн - университет Джонса Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 164,6 млн - университет Джонса Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро четверга составило 164 млн 626 тыс. 458, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 413 тыс. 801 человека.

В число стран с более чем 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 33 млн 26 тыс. 290 инфицированных COVID-19, зафиксировано 587 тыс. 867 летальных исходов.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 25 млн 496 тыс. 330, число скончавшихся составило 283 тыс. 248.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 15 млн 812 тыс. 055 заболевших, из них умерли 441 тыс. 691 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 440,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 809 человек, Индии - 206, Бразилии - 2 тыс. 066.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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