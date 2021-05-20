С начала текущих суток российские наемники на Донбассе 1 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра 20 мая, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи Авдеевки оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов. Боевых потерь в результате вражеского огня нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 20 мая, российские наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 19 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. У Талаковка противник открывал огонь из подствольных гранатометов", - подчеркнули в штабе ООС.

Обо всех фактах нарушениях украинская сторона СЦКК оперативно информировала СММ ОБСЕ.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/