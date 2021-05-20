Жительница Харьковской области, пытавшаяся избавиться от новорожденного сына, предстанет перед судом - прокуратура

Лозовская окружная прокуратуры Харьковской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 41-летней местной жительницы, бросившей своего новорожденного ребенка в выгребной яме общественного туалета возле ж/д вокзала станции Панютино.

Как сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, женщине инкриминируется покушение на умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка сразу после родов (ч. 2 ст. 15, ст. 117 УК Украины).

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром 27 марта женщина положила в пакет и оставила в яме туалета общего пользования возле железнодорожного вокзала станции Панютино своего новорожденного сына. Младенца спасли и доставили в реанимационное отделение Лозовской центральной районной больницы.

Лю-ва