Администрация США решила ввести санкции против четырех компаний и четырёх судов в рамках борьбы против "Северного потока 2" – сенатор

Администрация США решила ввести санкции против ещё восьми структур, имеющих отношение к проекту "Северный поток 2", сообщила сенатор-демократ Джин Шахин.

"Я воодушевлена тем, что госдеп введёт санкции против восьми дополнительных структур. При этом разочарована тем, что администрация не введёт санкций против Nord Stream 2 AG. Завершение строительства этого газопровода - угроза США в сфере безопасности", - приводят ее слова американские СМИ.

В сообщениях СМИ отмечается, что санкции касаются четырёх компаний и четырёх судов.

На компанию-оператора газопровода Nord Stream 2 AG санкции, как сообщалось, не распространяются.

Ранее сообщалось, что госдеп в среду передал в конгресс отчёт о санкциях, связанных с "Северным потоком 2". Такие отчеты администрация США, согласно закону, должна передавать конгрессменам каждые три месяца.