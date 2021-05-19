События

23:48 19.05.2021

Блинкен и глава МИД Швеции обсудили действия РФ у границ с Украиной – госдеп

1 мин читать
Блинкен и глава МИД Швеции обсудили действия РФ у границ с Украиной – госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду на встрече с министром иностранных дел Швеции Анн Линде обсудил обеспокоенность действиями России близ Украины, конфликт в Нагорном Карабахе, а также гуманитарный кризис в Йемене.

"Госсекретарь Энтони Блинкен встретился сегодня с министром иностранных дел Швеции и действующим председателем ОБСЕ Анн Линде на полях министерской встречи Арктического совета", - говорится в сообщении госдепа США.

"Госсекретарь Блинкен и глава МИД Линде обсудили (...) взаимную обеспокоенность в отношении российских действий в Украине и вокруг нее", - отмечается в документе.

Кроме того, по данным госдепа, лидеры обсудили "гуманитарный кризис в Йемене, необходимость долгосрочного политического решения конфликта в Нагорном Карабахе, решительную приверженность Швеции защите принципов ОБСЕ и другие вопросы"

Теги: #швеция #сша #встреча #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:35 19.05.2021
Вашингтон не стал вводить новые санкции против "Северного потока 2" - СМИ

Вашингтон не стал вводить новые санкции против "Северного потока 2" - СМИ

20:01 19.05.2021
Colonial Pipeline подтвердила сообщения о выплате выкупа хакерам - WSJ

Colonial Pipeline подтвердила сообщения о выплате выкупа хакерам - WSJ

19:09 19.05.2021
Главы внешнеполитических ведомств США и Канады обсудили ситуацию в Израиле и Украине

Главы внешнеполитических ведомств США и Канады обсудили ситуацию в Израиле и Украине

15:54 19.05.2021
Арахамия обсудил вопрос российской угрозы и COVID-вакцинации с сенатором Конгресса США Мерфи

Арахамия обсудил вопрос российской угрозы и COVID-вакцинации с сенатором Конгресса США Мерфи

10:31 19.05.2021
Кулеба и Каллас обсудили противодействие Украины агрессии РФ

Кулеба и Каллас обсудили противодействие Украины агрессии РФ

06:17 19.05.2021
США будут препятствовать подрывным действиям РФ, выступать против "Северного потока 2" - Блинкен в разговоре с Маасом

США будут препятствовать подрывным действиям РФ, выступать против "Северного потока 2" - Блинкен в разговоре с Маасом

02:41 19.05.2021
Американский топливопровод Colonial Pipeline снова столкнулся с компьютерными проблемами

Американский топливопровод Colonial Pipeline снова столкнулся с компьютерными проблемами

21:38 18.05.2021
Администрация Байдена пока не будет вводить санкции против Nord Stream 2 AG

Администрация Байдена пока не будет вводить санкции против Nord Stream 2 AG

19:16 18.05.2021
Арахамия просит координатора по охране здоровья Госдепартамента США поделиться с Украиной излишками вакцины AstraZeneca

Арахамия просит координатора по охране здоровья Госдепартамента США поделиться с Украиной излишками вакцины AstraZeneca

15:58 18.05.2021
Блинкен призывает избегать милитаризации Арктики

Блинкен призывает избегать милитаризации Арктики

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрпошта" отключит банковские терминалы в отделениях в ответ на принудительный перевод пенсионеров в банки – гендиректор

Стороны ТКГ подтвердили дополнительные гарантии безопасности для работы КПВВ в Счастье и Золотом – Арестович

Гостиному двору в Киеве присвоена категория памятника культурного наследия национального значения

УЦОКО предупреждает о распространении мошенниками якобы ответов на тесты ВНО-2021

Украина договорилась о "зеленом коридоре" для вывоза украинцев из Сектора Газа через Египет - Кулеба

ПОСЛЕДНЕЕ

Почти 230 человек стали жертвами израильских ударов по сектору Газа

Испанский премьер обвинил Марокко в неуважении к ЕС в связи с наплывом нелегалов

Вакцины против COVID-19 эффективны и против "индийского" штамма вируса – Джонсон

Более трети взрослого населения Великобритании получили первый укол вакцины против COVID-19

Уруский обсудил с главнокомандующим армии Пакистана приоритеты военно-технического сотрудничества

Президент Украины уволил Сибигу с должности посла в Турции

"Укрпошта" отключит банковские терминалы в отделениях в ответ на принудительный перевод пенсионеров в банки – гендиректор

Минкульт поддержал инициативу реставрации дворцово-паркового комплекса Качановка в Черниговской области – глава обладминистрации

Стороны ТКГ подтвердили дополнительные гарантии безопасности для работы КПВВ в Счастье и Золотом – Арестович

IDS Borjomi Georgia приостановила заводы в Грузии, работники которых бастуют

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА