Испанский премьер обвинил Марокко в неуважении к ЕС в связи с наплывом нелегалов

Премьер Испании Педро Санчес обвинил Марокко в неуважении к Европейскому союзу и его нормам в связи с наплывом нелегалов, пытающихся проникнуть на территорию Испании, сообщают в среду западные СМИ.

"Это акт неповиновения", - приводит пресса его слова из обращения к парламентариям.

"Отсутствие пограничного контроля со стороны Марокко - это проявление неуважения не к Испании, а скорее к Европейскому Союзу", - пояснил он.

Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя, в свою очередь, отметила, что Мадрид не может изменить свою позицию, потому что Испания уважает международное право.

В то же время ранее в среду испанское телерадиовещание РТВЕ сообщило о том, что полиция Марокко блокировала подступы к испанскому автономному городу Сеуте, который граничит с этой североафриканской страной.

По данным телеканала, основные силы размещены на восточной части границы, где со вторника продолжают концентрироваться сотни нелегалов в надежде перебраться на территорию Испании и далее обосноваться в странах ЕС.

Телеканал отмечает, что Сеута переживает самый массовый кризис, связанный с единовременным проникновением нелегалов на территорию анклава - за понедельник и вторник туда сумели прорваться до 8 тыс. человек, 5,6 тыс. из которых уже удалось депортировать.

Сложившаяся ситуация сильно осложнила отношения между Испанией и Марокко - так, марокканский посол Карима Бенияш ранее в среду покинула Мадрид, вылетев в Рабат для консультаций.