Более трети взрослого населения Великобритании получили первый укол вакцины против COVID-19

Более 70% взрослых жителей Великобритании получили первую дозу вакцины от коронавируса, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные правительства страны.

"Семеро из каждых десяти взрослых в Великобритании получили первую дозу вакцины", - написал премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон в Twitter.

"Это огромное достижение, и я благодарю всех медицинских работников, военнослужащих и добровольцев, которые сделали возможным такое невероятное распространение (прививок)", - добавил Джонсон.

Он также призвал британцев "сделать прививку, когда их позовут".

Согласно официальным данным, около 40% взрослых британцев уже полостью прошли вакцинацию от COVID-19, сделав обе прививки.

В настоящее время по всей Великобритании было использовано в общей сложности 57,8 млн доз вакцин, из них 36,9 млн (70,2%) - для первого этапа вакцинации и 20,8 млн (39,6%) - для второго.

Правительство стремится предоставить прививку против коронавируса всем взрослым жителям страны к концу июля.

В Великобритании наблюдаются высокие темпы вакцинации: как ранее сообщал министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, "90% жителей говорят, что они сделали или сделают прививку".

Накануне Джонсон заявил, что на данный момент нет весомых оснований для того, чтобы откладывать планы по отмене в следующем месяце в Англии введенных из-за коронавируса ограничений.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом, в частности, с "индийским" штаммом COVID-19, находится "под очень пристальным наблюдением".