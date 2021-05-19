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19:26 19.05.2021

Стороны ТКГ подтвердили дополнительные гарантии безопасности для работы КПВВ в Счастье и Золотом – Арестович

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Стороны ТКГ подтвердили дополнительные гарантии безопасности для работы КПВВ в Счастье и Золотом – Арестович

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович заявил, что участники переговоров подтвердили дополнительные гарантии безопасности для работы КПВВ возле населенных пунктов Счастье и Золотое со стороны неподконтрольных Украине районов.

"Что касается открытия КПВВ, сегодня стороны подтвердили дополнительные гарантии безопасности для работы КПВВ Счастье и Золотое. Координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе сказал, что он готов лично поехать и дать объективную оценку готовности сторон к их зеркальному открытию со стороны ОРДЛО. Потому что с нашей стороны они открыты и работают уже давно", - рассказал Арестович агентству "Интерфакс-Украина" по итогам заседания ТКГ в среду.

При этом, точная дата визита координатора ОБСЕ на временно неподконтрольные Украине районы Донбасса пока не уточняется.

По словам Арестовича, "украинская сторона предложила согласовать планы разминирования и допуска ремонтных групп к ключевым объектам критической инфраструктуры на линии разграничения, а также согласовать единый документ".

"Мы проанализировали расположение участков восстановления и объектов разминирования. Суть в том, что большинство таких мест находятся там, где требуется разминирование. Мы решили выработать единый документ и единую позицию в подгруппе по безопасности, которая бы обеспечила гарантии безопасности и разминирования участков, потому что группам, которые будут заниматься восстановлением объектов критической инфраструктуры, нужны гарантии, что мин и опасности там нет", - отметил он.

"Было два разных документа и трэка, которые мы хотим объединить в один", - добавил Арестович.

Он также добавил, что "с 2019 года и до сих пор не выполнялась одна из главных договоренностей саммита Нормандской четверки, а именно о разминировании 19-ти участков на Донбассе". "Например, газораспределительная станция в Марьинке – для ее восстановления необходимы были гарантии безопасности с обеих сторон", - сказал Арестович.

Кроме того, по словам спикера украинской делегации, "Украина настаивала на обсуждении тематики обмена и возвращения удерживаемых лиц, а также о полном прекращении огня".

"Однако здесь российская стороны имеет очень четкую позицию – вывести нас для обсуждения этих тем на прямую с ОРДЛО, иначе они упираются", - сообщил Арестович.

Он также добавил, что "переговоры политической подгруппы ТКГ по-прежнему в стагнации".

Как уточнил Арестович, "в этот раз разыскиваемая и осужденная в Украине за терроризм Майя Пирогова не принимала участия в консультациях политической подгруппы".

Теги: #решение #ткг #донбасс
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