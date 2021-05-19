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19:09 19.05.2021

Главы внешнеполитических ведомств США и Канады обсудили ситуацию в Израиле и Украине

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Главы внешнеполитических ведомств США и Канады обсудили ситуацию в Израиле и Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Канады Марк Гарно на встрече обсудили ситуацию в Израиле и Украине, а также вопросы, связанные с изменением климата, сообщил пресс-секретарь госдепа Нед Прайс.

"Они обсудили мировые вызовы, в том числе борьбу с COVID-19, климат и поддержание основанного на праве международного порядка, а также проблему суверенитета и территориальной целостности Украины. Они также обсудили усилия по прекращению насилия в Израиле, на Западном берегу и в Газе", - говорится в сообщении, распространенном в среду.

"Госсекретарь Блинкен выразил признательность Канаде за лидерство в Западном полушарии в деле содействия стабильности и демократии в Никарагуа и Гаити", - добавил Прайс.

Теги: #сша #переговоры #канада #мид
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