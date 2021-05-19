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19:05 19.05.2021

IDS Borjomi Georgia приостановила заводы в Грузии, работники которых бастуют

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IDS Borjomi Georgia приостановила заводы в Грузии, работники которых бастуют

Компания IDS Borjomi Georgia полностью приостановила работу заводов по розливу минеральной воды "Боржоми" N1 и N2, работники которых второй день бастуют с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда.

"Как компания высокой ответственности, мы приостанавливаем работу обоих заводов, чтобы избежать провокаций, организованных профсоюзными активистами, которые ставят под угрозу здоровье и безопасность людей", - говорится в заявлении, распространенном в среду IDS Borjomi Georgia.

При этом отмечается, что компания готова в любое время возобновить работу своих заводов.

"В течение последних дней значительная часть сотрудников продолжала работать и по-прежнему желает этого. Однако незаконное блокирование грузовиков и других транспортных средств, осуществляемое частью забастовщиков, представляет серьезную угрозу для наших сотрудников, владельцев транспортных компаний и самих бастующих. Именно поэтому работа заводов будет возобновлена сразу же, как будут прекращены противоправные действия", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, во вторник около 350 работников заводов по производству "Боржоми" начали забастовку. Компания выражает готовность к конструктивному правовому диалогу с бастующими сотрудниками и надеется, что путем переговоров будет найдено оптимальное для всех решение. Вместе с тем, в компании IDS Borjomi Georgia считают нереальным требование бастующих сотрудников повысить зарплаты на 50%. При этом компания выражает готовность уже во второй раз в период пандемии обеспечить повышение зарплаты в соответствии с принципом справедливого распределения.

IDS Borjomi Georgia входит в IDS Borjomi International, управляющий девятью заводами в Украине, России и Грузии.

IDS Borjomi Georgia управляет двумя заводами в Боржоми. В портфеле грузинской компании такие бренды минеральной воды, как "Боржоми", "Ликани", "Родники Боржоми", "Бакуриани" и "Митарби". Компания экспортирует "Боржоми" более чем в 30 стран мира.

Теги: #боржоми #грузия #забастовка #компания
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