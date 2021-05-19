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17:41 19.05.2021

Латвия передала гумпомощь пострадавшим от российской агрессии жителям Донбасса

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Латвия передала гумпомощь пострадавшим от российской агрессии жителям Донбасса

Латвия передала сертификаты на получение гуманитарной помощи жителям Донецкой области, пострадавшим от вооруженной агрессии Российской Федерации.

"Это так важно сегодня, что моя страна, Латвия, помогает Украине в это тяжелое время... Латвия всегда помогала Украине... И мы продолжим оставаться для вас хорошими друзьями, хорошими советниками, когда вам понадобится наша помощь. Вы всегда можете положиться и рассчитывать на нас", - сказала глава Сейма Латвии Инара Мурниеце во время передачи гуманитарной помощи в среду в Краматорске Донецкой области.

Как отметил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Украина постоянно чувствует поддержку Латвии в борьбе за территориальную целостность, независимость и возвращение украинских территорий. "Это помощь на уровне ПАСЕ, это совместная работа в рамках "Балтик+", это помощь нашим военнослужащим, которые получили ранения и проходят реабилитацию в Латвии, и многое другое, о чем можно говорить часами", - сказал он.

Сертификаты получили Центральная городская больница Торецка, Авдеевская городская военно-гражданская администрация и христианская миссия милосердия "Ковчег".

 

Теги: #латвия #донбасс #гумпомощь
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