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17:27 19.05.2021

Аваков обсудил с главнокомандующим армии Пакистана сотрудничество в подготовке офицеров

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Аваков обсудил с главнокомандующим армии Пакистана сотрудничество в подготовке офицеров

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на встрече с главнокомандующим армии Пакистана Камаром Джаведом Баджвой (Qamar Javed Bajwa) обсудил вопросы сотрудничества двух стран в сфере подготовки офицеров Национальной гвардии Украины, взаимного признания водительских удостоверений, а также обмена информацией в борьбе с транснациональной преступностью и терроризмом, сообщается на сайте МВД Украины.

По словам Авакова, Украина и Пакистан могут уже в ближайшее время урегулировать миграционные вопросы и открыть туристические и деловые возможности для двух стран. "При двустороннем желании Украины и Пакистан могут очень быстро установить контакты между министерствами внутренних дел наших стран, решить миграционные вопросы и открыть пути для туристов и бизнесменов", - сказал министр.

Он пригласил представителей военных формирований Пакистана посетить Украину, когда будут проходить учения подразделений системы МВД с участием авиации. "Кроме того, ваши военные смогут посмотреть, как проходит подготовка пилотов системы МВД", - сказал Аваков.

Главнокомандующий Армии Пакистана, в свою очередь, подчеркнул, что Исламабад стремится к углублению двустороннего сотрудничества между странами.

Теги: #армия #мвд #аваков #пакистан
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