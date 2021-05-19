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17:10 19.05.2021

МОН Украины подписало с UNICEF и посольством Швейцарии меморандум о реформировании школьного питания

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МОН Украины подписало с UNICEF и посольством Швейцарии меморандум о реформировании школьного питания

Министерство образования и науки Украины подписало Меморандум по реализации коммуникационной кампании здорового питания с UNICEF и посольством Швейцарии в рамках реформирования системы школьного питания, сообщает первая леди Елена Зеленская.

"Сегодня был сделан важный шаг - мы вместе с UNICEF, Посольством Швейцарии в Украине и Министерством образования и науки Украины подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с целью реализации коммуникационной кампании здорового питания", - написала Зеленская в своем Фейсбуке.

По ее словам, этот документ предполагает начало поведенческого исследования среди детей, родителей и педагогов, а также запуск в августе информационного портала по реформированию системы школьного питания.

"Я понимаю, что изменение поведенческих привычек является крайне сложным процессом. Это может занять годы. Но это не значит, что мы не должны этого делать. Я горжусь тем, что мы берем на себя ответственность начать этот путь", - отметила она.

 

Теги: #unicef #питание #швейцария #мон #школы
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