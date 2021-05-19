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17:07 19.05.2021

МИД Украины осуждает блокирование в Беларуси сайта Tut.by

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МИД Украины осуждает блокирование в Беларуси сайта Tut.by

В Министерстве иностранных дел Украины осуждают блокирование властями Беларуси независимого белорусского медиа-ресурса Tut.by и преследование его журналистов, заявил спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

"Tut.by - известный высокими стандартами журналистики и объективным освещением событий. Призываем белорусскую власть прекратить атаки на свободу слова", - написал Николенко в Twitter в среду.

Министерство информации Беларуси ограничило доступ к интернет-ресурсу Tut.by на основании уведомления Генпрокуратуры. В министерстве сообщили, что Генпрокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе. Указывается, что в этих материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда Bysol.

 

Теги: #сайт #беларусь #реакция #блокирование #украина
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