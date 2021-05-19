События

15:21 19.05.2021

Вандалы повредили дефибрилляторы на нескольких станциях Киевского метро

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Вандалы повредили дефибрилляторы на нескольких станциях Киевского метро

На станции Киевского метро "Университет" трое молодых мужчин без надобности вынули из бокса дефибриллятор, открыв электроды, вследствие чего последние требуют замены, сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в среду.

Отмечается, что другие неизвестные вандалы повредили крышки бокса дефибрилляторов на станциях "Академгородок" и "Крещатик".

Также сообщается, что на станции метро "Арсенальная" бездомный мужчина попытался похитить дефибриллятор.

Как сообщалось, 52 дефибриллятора (по одному на каждой станции) закуплены Киевским городским центром общественного здоровья и переданы на баланс КП в 2020 году. Из них 19 установлены в местах, определенных авторами общественного бюджета "Реаниметро".

В конце марта с помощью установленного на станции метро "Дворец спорта" дефибриллятора удалось спасти жизнь пассажира.

Теги: #повреждения #киевское_метро #дефибрилляторы
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