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14:55 19.05.2021

УЦОКО предупреждает о распространении мошенниками якобы ответов на тесты ВНО-2021

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УЦОКО предупреждает о распространении мошенниками якобы ответов на тесты ВНО-2021

В Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) предупреждает о распространении мошенниками якобы ответов на тесты внешнего независимого оценивания (ВНО) 2021 года.

"В сети мошенники уже "продают" ответы на ВНО-2021. Как и в предыдущие годы, задолго до внешнего независимого оценивания социальные сети пестрят "привлекательными" предложениями, в частности различные каналы в Telegram. Ловкачи за определенную плату предлагают выпускникам и их родителям приобрести тетради сертификационных работ ВНО-2021 с ответами к ним, уверяя в надежности и достоверности источника информации, каждый раз придумывая новые схемы. Например, для "убедительности" присылают письмо с якобы официального ящика Украинского центра оценивания качества образования. Безусловно, купить можно что угодно, но стопроцентно это не будет тест ВНО", - говорится в сообщении пресс-службы УЦОКО.

В Украинском центре оценивания качества образования заявляют, что в ведомстве создана мощная система защиты информации на всех этапах подготовки и проведения ВНО, а печатают сертификационные работы в условиях строгой конфиденциальности.

"Чтобы не быть обманутым, в который раз предостерегаем: отклоняйте сомнительные предложения. А для тщательной подготовки к ВНО советуем проходить тесты предыдущих лет, в свободном доступе в рубрике "Тесты прошлых лет", проверять ответы, анализировать свои ошибки, заполнять пробелы в знаниях и тому подобное", - подчеркивают в Центре.

В сообщении отдельно отмечается, что некоторые мошенники неправомерно ставят логотип УЦОКО на свой сомнительный контент, и за содержание таких материалов Украинский центр оценивания качества образования ответственности не несет.

Теги: #фейки #вно #уцоко
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