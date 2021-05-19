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14:42 19.05.2021

Рада создала ВСК по расследованию действий чиновников и политиков против суверенитета Украины

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Рада создала ВСК по расследованию действий чиновников и политиков против суверенитета Украины

Верховная Рада создала временную следственную комиссию (ВСК) Верховной Рады по расследованию возможных преступлений представителей государственной власти, способствовавших нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Принятие соответствующего проекта постановления №5243 поддержали 252 народных депутатов на пленарном заседании парламента в среду.

Согласно постановлению, председателем ВСК избирали Марьяну Безуглую (фракция "Слуга народа").

Кроме того, в состав комиссии вошли Алексей Жмеренецкий, Александр Завитневич, Александр Мережко, Юрий Мисягин, Елена Хоменко, Святослав Юраш (все от фракции "Слуга народа"), Ренат Кузьмин ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), которого избрали заместителем председателя ВСК, а также Игорь Гузь (депутатская группа "Партия "За майбутне" и Николай Люшняк (группа "Довира").

Рада определила, что срок деятельности этой ВСК составляет один год со дня ее образования.

Отчет о своей деятельности комиссия обязуется предоставить на пленарном заседании Рады не позднее чем через шесть месяцев.

Ранее Рада отклонила проект постановления №4105, инициированный фракцией "Голос", о создании временной следственной комиссии (ВСК) исключительно по делу бойцов так называемой частной военной компании "Вагнера".

Теги: #рада #суверенитет #вск
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