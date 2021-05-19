По программе COVAX Украина на этой неделе получит еще 0,5 млн доз вакцины Pfizer-BioTEch

На этой неделе по международной программе COVAX Украина получит еще полмиллиона доз вакцины Pfizer-BioTEch, сообщило посольство США в Украине.

"На этой неделе по программе COVAX Украина получит еще полмиллиона доз вакцины Pfizer-BioNTech. США, крупнейший в мире донор COVAX, гордится поддержкой Украины и глобальными усилиями по прекращению пандемии и обеспечению равного доступа к вакцине", - говорится в сообщении посольства в среду.