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14:38 19.05.2021

По программе COVAX Украина на этой неделе получит еще 0,5 млн доз вакцины Pfizer-BioTEch

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По программе COVAX Украина на этой неделе получит еще 0,5 млн доз вакцины Pfizer-BioTEch

На этой неделе по международной программе COVAX Украина получит еще полмиллиона доз вакцины Pfizer-BioTEch, сообщило посольство США в Украине.

"На этой неделе по программе COVAX Украина получит еще полмиллиона доз вакцины Pfizer-BioNTech. США, крупнейший в мире донор COVAX, гордится поддержкой Украины и глобальными усилиями по прекращению пандемии и обеспечению равного доступа к вакцине", - говорится в сообщении посольства в среду.

Теги: #вакцина #covax
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