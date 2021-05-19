Кабмин создал Киевский институт Нацгвардии Украины

Кабинет министров Украины создал Киевский институт Национальной гвардии Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, Кабмин одобрил создание высшего учебного заведения Киевского института Нацгвардии Украины путем выделения Киевского факультета Национальной академии Нацгвардии Украины из состава Нацакадемии Нацгвардии Украины.

Соискатели образования Киевского факультета Нацакадемии Нацгвардии Украины продолжают обучение в Киевском институте Нацгвардии Украины.

Отмечается, что такое решение позволит поддержать состоятельность Нацгвардии в подготовке квалифицированных кадров.