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14:28 19.05.2021

В Волынской области в рамках "Большого строительства" начали реконструкцию дороги к Шацким озерам

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В Волынской области в рамках "Большого строительства" начали реконструкцию дороги к Шацким озерам

В рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство" стартовали работы на 10-километровом участке автодороги Т-03-02 в направлении от Шацка к Любомлю, отмечается в сообщении Волынской облгосадминистрации.

Автомобильная дорога общего пользования государственного значения Т-03-02 Пища - Шацк - Любомль - Владимир-Волынский - Павловка - Горохов - Берестечко - Козин - /М-06/ ведет к Шацким озерам.

Задачу восстановить эту дорогу президент поставил во время визита на Волынь в июле 2020 года.

"Сейчас от Шацка к Любомлю расчищают обочины, фрезеруют старое дорожное покрытие и устраивают верхний слой нового", - отмечается в сообщении.

В ОГА указали, что на отдельных участках дороги Т-03-02 текущий средний ремонт начался в 2020 году.

По состоянию на сегодняшний день уже полностью восстановлен 17-км участок Пища - Шацк.

Общая сметная стоимость объекта составляет 593,6 млн грн.

Ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко сообщил, что сотрудничество государства с органами местного самоуправления улучшилось. Он также отметил, что благодаря принятию изменений в государственный бюджет, появилась возможность выделить 5 млрд грн на местные субвенции, инфраструктурные и другие местные проекты.

Теги: #большое_строительство #шацкие_озера #дорога
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