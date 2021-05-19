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14:10 19.05.2021

Украина договорилась о "зеленом коридоре" для вывоза украинцев из Сектора Газа через Египет - Кулеба

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Украина договорилась о "зеленом коридоре" для вывоза украинцев из Сектора Газа через Египет - Кулеба

Украина договорилась о "зеленом коридоре" для вывоза граждан Украины из Сектора Газа через Египет и организации соответствующего авиарейса, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы уже договорились с властью Израиля и Палестинской автономии о "зеленом коридоре" для эвакуации, уже отработали организационные вопросы с властью Египта и на данный момент во исполнение поручения президента Украины принято решение об осуществлении такой эвакуации в самые краткие сроки путем вывоза наших граждан с территории Сектора Газа на территорию Египта и организации соответствующего авиарейса за счет средств резервного фонда бюджета Украины", - сказал он на заседании Кабинета министров в среду.

Кулеба добавил, что если не произойдет каких-то форс-мажорных событий в связи с обострением конфликта, то в течение 48 часов такая эвакуация произойдет.

"Значительная работа уже проведена. Мы сейчас выходим на финишную прямую и будем просить поддержки у причастных коллег из правительства для максимально быстрого принятия такого решения", - указал он.

Кулеба проинформировал, что в Секторе Газа в настоящее время находятся ориентировочно 1600 украинцев.

"Вы все видите из новостей, что происходит сейчас вооруженный конфликт, эскалация израильско-палестинского противостояния, существует реальная угроза жизни и здоровью наших соотечественников. Из 1600 граждан Украины 127 уже изъявили желание вернуться на родину, то есть быть эвакуированными", - указал министр.

По его словам, с такой просьбой обратились не только украинцы, но и граждане Молдовы, Беларуси и двух стран-членов ЕС.

"Посольство Украины в Израиле уже составило списки заинтересованных в эвакуации", - отметил глава МИД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров и МИД организовать возвращение граждан Украины из Сектора Газа

Спикер МИД Олег Николенко сообщил, что около 120 украинских граждан изъявили желание вернуться в Украину из Сектора Газа. Отрабатываются безопасные пути их репатриации.

"В связи с продолжающимися боевыми действиями украинская сторона обратилась к международным организациям для оказания помощи в организованном выезде наших граждан из анклава. Как и в 2012 и 2014 гг., когда проводились аналогичные мероприятия, в настоящее время прорабатывается возможность репатриации через территорию Египта. Украинские дипломаты взаимодействуют с египетскими властями для получения необходимых разрешений", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Николенко, критически важно, чтобы в зоне конфликта наступил "режим тишины" для того, чтобы эта гуманитарная миссия была возможна в максимально безопасных условиях.

Теги: #эвакуация #украинцы #сектор_газа
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