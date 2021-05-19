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13:31 19.05.2021

МАУ анонсировала экскурсионный полет в Одессе в рамках Odessa Wine Week

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МАУ анонсировала экскурсионный полет в Одессе в рамках Odessa Wine Week

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) совместно с Odessa Wine Week 22 мая проведут воздушную дегустацию украинских вин.

Мероприятие проводится при содействии и всесторонней поддержке Международного аэропорта "Одесса".

"В рамках Odessa Wine Week пройдет уникальное авиапутешествие на крыльях МАУ в историю украинского виноделия и феномена одесской кухни. 150 пассажиров уникального рейса смогут на высоте 10 тыс. метров первыми продегустировать топ-5 украинских вин - победителей Всеукраинского дегустационного конкурса Odessa Wine & Spirit Awards", - отмечается в сообщении авиакомпании.

Дегустацию проведет высококвалифицированный сомелье, а сервис на борту обеспечат бортпроводницы МАУ, имеющие дипломы винного этикета. Дегустация вина будет проходить в сочетании с блюдами аутентичной одесской кухни.

Как сообщалось, МАУ запустила услугу "Обзорный полет над Киевом" в декабре 2020 года.

В феврале 2021 года авиакомпания сообщила о заинтересованности пассажиров в авиаэкскурсиях над Киевом и планах продолжать экскурсионные рейсы.

 

Теги: #мау #вино #одесса
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