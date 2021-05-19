Правоохранители помогли Минобороны вернуть 106 млн грн за срыв договора по строительству казарм в Николаевской области

Правоохранители помогли взыскать с коммерческого предприятия в интересах Министерства обороны 71,4 млн грн безосновательно уплаченных ему средств и 34,6 млн грн штрафных санкций за ненадлежащее выполнение условий договора, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в среду.

"Установлено, что в 2016 году оборонное ведомство заключило с одним из предприятий договор подряда на строительство городка для размещения бригады военнослужащих Вооруженных сил Украины в полевом лагере Межведомственного центра подготовки подразделений в Николаевской области. Между тем предприятие работы по строительству в установленный срок не выполнило и предварительную оплату в государственный бюджет не вернуло", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные действия привели к невозможности использования военного полигона по назначению, что негативно влияет на боевую подготовку подразделений ВСУ.