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13:03 19.05.2021

Правоохранители помогли Минобороны вернуть 106 млн грн за срыв договора по строительству казарм в Николаевской области

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Правоохранители помогли Минобороны вернуть 106 млн грн за срыв договора по строительству казарм в Николаевской области

Правоохранители помогли взыскать с коммерческого предприятия в интересах Министерства обороны 71,4 млн грн безосновательно уплаченных ему средств и 34,6 млн грн штрафных санкций за ненадлежащее выполнение условий договора, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в среду.

"Установлено, что в 2016 году оборонное ведомство заключило с одним из предприятий договор подряда на строительство городка для размещения бригады военнослужащих Вооруженных сил Украины в полевом лагере Межведомственного центра подготовки подразделений в Николаевской области. Между тем предприятие работы по строительству в установленный срок не выполнило и предварительную оплату в государственный бюджет не вернуло", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные действия привели к невозможности использования военного полигона по назначению, что негативно влияет на боевую подготовку подразделений ВСУ.

Теги: #огпу #минобороны #казармы
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