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12:50 19.05.2021

ГБР провело обыски в департаменте КГГА по делу о незаконной застройке в зоне Киево-Печерской Лавры

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ГБР провело обыски в департаменте КГГА по делу о незаконной застройке в зоне Киево-Печерской Лавры

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве провели обыски в департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и департаменте по вопросам регистрации Киевгоргосадминистрации (КГГА).

"По предварительной информации, чиновники КГГА не остановили строительство 6-этажного офисного помещения возле Киево-Печерской Лавры, хотя, согласно градостроительными условиями, застройщик вправе построить там жилой дом не более 4 этажа", - сообщает пресс-служба ГБР.

Установлено, что в КГГА противоправно зарегистрировали право собственности застройщика на недостроенное помещение.

Предварительная квалификация - ч.3 ст.365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины; ч.1 ст.367 (служебная халатность) УК Украины.

Теги: #гбр #кгга #лавра #обыски
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