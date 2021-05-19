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12:44 19.05.2021

Шмыгаль предлагает назначить Любченко первым вице-премьером - министром экономики, Кубракова - министром инфраструктуры, Ляшко - главой Минздрава

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Шмыгаль предлагает назначить Любченко первым вице-премьером - министром экономики, Кубракова - министром инфраструктуры, Ляшко - главой Минздрава

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры Украины, Алексея Любченко - на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики и Виктора Ляшко - на должность министра здравоохранения.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль по предложению фракции "Слуга народа", которая имеет права коалиции, подал в Верховную Раду кандидатуры: Алексея Любченко - на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики, Александра Кубракова - на должность министра инфраструктуры, Виктора Ляшко - на должность министра здравоохранения", - сказала в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь премьера Ольга Куришко.

Как сообщалось, 18 мая Верховная Рада уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры, Игоря Петрашко - с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Максима Степанова - с должности министра здравоохранения Украины.

Теги: #шмыгаль #кадры #назначение
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