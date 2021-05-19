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12:29 19.05.2021

Польша будет вакцинировать на границе работников из Украины

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Польша будет вакцинировать на границе работников из Украины

Украинцы, которые приезжают в Польшу работать, будут иметь возможность получить вакцину от COVID-19 фирмы Johnson&Johnson в пограничных пунктах пропуска с Украиной, сообщает "Польское Радио" со ссылкой на портал Wirtualna.

"Это будет как фильтр, защищающий страну от заноса коронавируса извне. Уже сейчас в наших пунктах тестирования у границы с Украиной мы ежедневно регистрируем несколько зараженных людей. Люди, которые приезжают на работу в Польшу, также должны быть привиты, что усилит нашу защиту", - цитирует СМИ главу медицинского центра "CM Medyk" в Ряшеве, одного из организаторов кампании прививок на Подкарпатье Станислава Мазура.

По его словам, украинцам, которые приезжают в Польшу, предложат вакцину фирмы Johnson & Johnson. Применение однодозового препарата позволит избежать возможных осложнений при организации введения второй дозы.

"Мы получили много сигналов от работодателей о том, что они хотят таких прививок. Компании, которые нанимают иностранцев на стройку, на сезонную работу, опасаются вспышки коронавируса, что впоследствии блокирует работу", - пояснил Мазур.

 

Теги: #вакцинация #украинцы #польша
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