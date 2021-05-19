В Украине ожидается прохладная погода, местами возможны дожди

В ближайшие сутки территория Украины останется в прохладной воздушной массе, в поле пониженного атмосферного давления в большинстве областей пройдут небольшие дожди.

Как сообщает Укргидрометцентр, в четверг, 20 мая, в большинстве областей небольшие дожди, днем местами грозы.

Ветер северо-западный, на Левобережье - юго-западный, 7-12 м/с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-13°, днем 14-19°, на юго-востоке до 22°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 2-7° тепла.

В Киеве в четверг ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 17-19°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 20 мая самая высокая температура днем была (+32,5°) в 1996 году, самая низкая ночью (+1,1°) в 1943 году.

В пятницу, 21 мая, в Украине без существенных осадков, лишь в центральных областях, ночью и в Карпатском регионе небольшой дождь, местами гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 6-13°; днём 14-19°, на юге и востоке страны 20-25°.

В Киеве в пятницу без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 10°, днем 16-18°.

Утром 19 мая температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 15-19°, в Днепре вблизи Киева - 16°.