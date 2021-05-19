Пресс-конференция Зеленского состоится на ГП "Антонов"

Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского по вопросу подведения итогов двух лет его каденции состоится в четверг, 20 мая, на госпредприятии "Антонов" (Киев), сообщает Офис президента.

"В четверг, 20 мая, в 12:00 состоится пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского", - сказано в анонсе на сайте главы государства.

Мероприятие состоится в Киеве на ГП "Антонов" по адресу: ул. Академика Туполева, 1.

О предстоящей 20 мая пресс-конференции Зеленского сообщил ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Это будет достаточно большой и подробный разговор, чтобы можно было подвести итоги первых двух лет каденции Владимира Зеленского, обсудить ключевые направления работы и решения, которые должны быть приняты в течение третьего года", - сказал Подоляк в комментарии, переданному агентству "Интерфакс-Украина".