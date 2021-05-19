События

11:36 19.05.2021

Пресс-конференция Зеленского состоится на ГП "Антонов"

1 мин читать
Пресс-конференция Зеленского состоится на ГП "Антонов"

Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского по вопросу подведения итогов двух лет его каденции состоится в четверг, 20 мая, на госпредприятии "Антонов" (Киев), сообщает Офис президента.

"В четверг, 20 мая, в 12:00 состоится пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского", - сказано в анонсе на сайте главы государства.

Мероприятие состоится в Киеве на ГП "Антонов" по адресу: ул. Академика Туполева, 1.

О предстоящей 20 мая пресс-конференции Зеленского сообщил ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Это будет достаточно большой и подробный разговор, чтобы можно было подвести итоги первых двух лет каденции Владимира Зеленского, обсудить ключевые направления работы и решения, которые должны быть приняты в течение третьего года", - сказал Подоляк в комментарии, переданному агентству "Интерфакс-Украина".

 

Теги: #анонс #зеленский #пресс_конференция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:36 19.05.2021
Гройсман хочет на пресс-конференции получить от Зеленского ответы на вопросы по вакцинации, коррупции и прекращении войны

Гройсман хочет на пресс-конференции получить от Зеленского ответы на вопросы по вакцинации, коррупции и прекращении войны

16:59 18.05.2021
Зеленский внес в Раду законопроект о коренных народах Украины

Зеленский внес в Раду законопроект о коренных народах Украины

15:36 18.05.2021
Зеленский поручил организовать вывоз украинцев из Сектора Газа – советник руководителя ОП

Зеленский поручил организовать вывоз украинцев из Сектора Газа – советник руководителя ОП

15:17 18.05.2021
Зеленский подписал закон об участии молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровне

Зеленский подписал закон об участии молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровне

14:55 18.05.2021
Зеленский во вторник внесет в Раду в законопроект о коренных народах

Зеленский во вторник внесет в Раду в законопроект о коренных народах

10:17 18.05.2021
Украина делает все, чтобы вернуть Крым – Зеленский

Украина делает все, чтобы вернуть Крым – Зеленский

17:32 17.05.2021
Зеленский поручил создать к июлю концепцию инновационного университета в Украине

Зеленский поручил создать к июлю концепцию инновационного университета в Украине

13:30 17.05.2021
Пресс-конференция Зеленского по итогам двух лет каденции состоится 20 мая – советник руководителя ОП

Пресс-конференция Зеленского по итогам двух лет каденции состоится 20 мая – советник руководителя ОП

08:45 16.05.2021
Зеленский почтил память жертв политических репрессий: Символом преступлений тоталитарной системы стал Быковнянский лес

Зеленский почтил память жертв политических репрессий: Символом преступлений тоталитарной системы стал Быковнянский лес

22:47 15.05.2021
Зеленский поздравил "Динамо" с тремя победами в сезоне

Зеленский поздравил "Динамо" с тремя победами в сезоне

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Андрей Аксенов принял присягу в Раде под крики "Ганьба" и блокирование трибуны оппозицией

В КГГА выявлены нарушения законодательства по уплате арендной платы за землю более чем на 100 млн грн

В Украине за сутки зафиксировано 5138 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 17102 человека

Украина попала в финал по результатам первого полуфинала Евровидения-2021

Кабмину поручено разработать программу материального обеспечения построения общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7 – указ по решению СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

Экс-руководителю КП "Муниципальная охрана" сообщено о подозрении в присвоении бюджетных средств

МАУ отменила рейсы в Тель-Авив на 19-22 мая

Каждый пятый украинец оплачивал коммунальные счета в отопительном сезоне 2020/21 в неполном объеме – опрос

Андрей Аксенов принял присягу в Раде под крики "Ганьба" и блокирование трибуны оппозицией

Кулеба и Каллас обсудили противодействие Украины агрессии РФ

В КГГА выявлены нарушения законодательства по уплате арендной платы за землю более чем на 100 млн грн

Премьер Британии пока не видит оснований откладывать снятие введенных из-за COVID-19 ограничений

В Украине за сутки зафиксировано 5138 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 17102 человека

Число заражений COVID-19 в мире превысило 164 млн - университет Хопкинса

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе совершили 6 обстрелов, украинские военнослужащие не пострадали

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА