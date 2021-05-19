МАУ отменила рейсы в Тель-Авив на 19-22 мая

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа снова отменяет рейсы из/в Тель-Авив 19-22 (23) мая.

Как сообщила пресс-служба компании в среду, в частности, отменены: PS1775 / PS1776 19 мая; PS775 / PS776 19, 20, 22 мая; PS777 / PS778 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 мая и PS787 / PS788 20-21 мая.

Авиакомпания отменяет все рейсы в/из Тель-Авива начиная с 13 мая 2021 года в связи с соответствующим международным уведомлением для пилотов (NOTAM), выданным авиационными властями Израиля, а также для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа.

Как сообщалось со ссылкой на Times of Israel, по данным ЦАХАЛ, боевики из сектора Газа с 19.00 воскресенья по 7.00 понедельника выпустили в сторону Израиля около 60 ракет.

Ранее в воскресенье, по словам израильского армейского генерала Ори Гордина, палестинская группировка ХАМАС в течение нынешнего конфликта с Израилем добилась рекордно высокой интенсивности ракетных обстрелов израильской территории.