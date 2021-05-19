События

10:45 19.05.2021

Каждый пятый украинец оплачивал коммунальные счета в отопительном сезоне 2020/21 в неполном объеме – опрос

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Каждый пятый украинец оплачивал коммунальные счета в отопительном сезоне 2020/21 в неполном объеме – опрос

18% жителей Украины оплачивали коммунальные счета в отопительном сезоне 2020/21 гг. в неполном объеме, о чем свидетельствуют данные социологического опроса компании Research & Branding Group с 23 по 30 апреля 2021 года.

Согласно результатам исследования, в завершившемся в апреле отопительном сезоне своевременно и в полном объеме коммунальные услуги оплачивали 42% украинцев, 37% – оплачивали счета в полном объеме, но с задержкой. Практически каждый пятый житель Украины оплачивал коммунальные счета в отопительном сезоне 2020/21 гг. либо в неполном объеме (18%), либо не оплачивал их вообще (3%).

Как показывают данные соцопроса, подавляющее большинство украинцев (94%) считает завышенными действующие тарифы на э/э, газ и отопление. Противоположной точки зрения придерживается лишь 4% жителей страны, 2% не определились.

Несвоевременная или неполная оплата коммунальных услуг в значительной мере обусловлена тем, что семейные бюджеты украинцев включают, как правило, и другие, не менее важные, статьи расходов.

По данным опроса, расходы украинцев на оплату коммунальных услуг в отопительный сезон 2020/21 гг. в среднем составили 42% совокупного ежемесячного дохода домохозяйств.

Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Опрошено 1 804 респондента в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением временно неподконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым).

Максимальная погрешность выборки не превышает +/-2,4%.

Теги: #коммунальные_платежи #соцопрос
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