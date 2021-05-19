Андрей Аксенов принял присягу в Раде под крики "Ганьба" и блокирование трибуны оппозицией

Народный депутат Андрей Аксенов, избранный на промежуточных выборах по округу №50, принял присягу в Верховной Раде.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", при этом во время пленарного заседания представители оппозиции заблокировали трибуну и сопровождали криками "Ганьба" процесс принятия Аксеновым присяги.

Перед этим первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук собрал руководителей депутатских фракций и групп на короткое совмещение по этому поводу, после чего сообщил, что накануне уточнил у аппарата парламента, нет ли каких-либо юридических оснований, препятствующих присяге Аксенова.

Ввиду отсутствия таковых Стефанчук предоставил слово Аксенову. Вместе с тем, учитывая блокирование трибуны парламента членами оппозиционных фракций и некоторыми внефракционными депутатами, первый вице-спикер предложил новому парламентарию принести присягу с места.

Кроме того, заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк обратилась к Службе безопасности Украины с просьбой предоставить официальное разъяснение по поводу возможного наличия у Аксёнова гражданства Российской Федерации.

Как сообщалось, 28 марта 2021 года в одномандатных избирательных округах № 50 в Донецкой области и № 87 в Ивано-Франковской области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду, участие в которых принимали 32 кандидата.

Согласно результатам электронной обработки 100% протоколов, на 50-м округе победил представитель политической партии "Порядок" Андрей Аксенов, набрав 65,46% голосов избирателей.

При этом представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Денис Казанский на своей странице в Facebook отметил, что Аксенов в 2014 году, будучи поселковым главой Доброполья, якобы содействовал организации "референдума" о самоопределении "Донецкой народной республики".

В подтверждение этого в сети опубликовано видео, датированное 12 мая 2014 года, где "поклонники "ДНР" из соседних городков благодарят Аксенова за то, что он организовал "референдум".

Также, по данным Казанского, у Аксенова двойное гражданство – Украины и Российской Федерации, что подтверждается и информацией из базы данных Федеральной налоговой службы РФ.

Позже первый зампредседателя парламента Стефанчук заявил, что ЦИК и Рада должны будут отреагировать в случае подтверждения Службой безопасности Украины информации о наличии гражданства Российской Федерации у Аксенова, а также факта его причастности к организации в Доброполье "референдума" о самоопределении "Донецкой народной республики".

Кроме того, в мае 2018 года прокуратура Донецкой области совместно с СБУ в Донецкой и Луганской областях сообщили Аксенову о подозрении в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса), подделке и использовании документов (ч. 4 ст. 358 УК), присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (чч. 2,3 ст. 191 УК).

По данным следствия, Аксенов совершал такие действия с целью незаконного посещения временно оккупированной Автономной Республики Крыма. Краматорский городской суд 29 января 2019 года избрал Аксенову ночной домашний арест на два месяца в качестве меры пресечения.