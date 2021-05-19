Кулеба и Каллас обсудили противодействие Украины агрессии РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и премьер-министр Эстонии Кая Каллас обсудили противодействие Украины российской агрессии, предстоящий саммит "Крымской платформы" и способы укрепления партнерства между Украиной и Эстонией.

"Ключевыми темами нашей встречи в Киеве с премьер-министром Эстонии Каей Каллас является противодействие Украины российской агрессии, которая продолжается, предстоящий саммит "Крымской платформы", способы укрепления партнерства между Украиной и Эстонией, стимулирование торговли и экономического сотрудничества", - написал Кулеба в Twitter в среду.

Как сообщалось, премьер-министр Эстонии находится в Украине с трехдневным визитом. Во вторник Каллас вместе с вице-премьер-министром Украины Алексеем Резниковым посетили КПВВ "Станица Луганская", где уже начаты работы по сооружению многофункциональной сервисной зоны.