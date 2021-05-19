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09:44 19.05.2021

Премьер Британии пока не видит оснований откладывать снятие введенных из-за COVID-19 ограничений

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Премьер Британии пока не видит оснований откладывать снятие введенных из-за COVID-19 ограничений

На данный момент нет весомых оснований для того, чтобы откладывать планы по отмене в Великобритании в следующем месяце введенных из-за коронавируса ограничений, заявил глава британского правительства Борис Джонсон (его слова приводят британские СМИ).

"Я не вижу на данный момент ничего убедительного, чтобы сказать, что необходимо отклониться от намеченного пути", - заявил Джонсон журналистам.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом - в частности, с "индийским" штаммом COVID-19 - находится "под очень пристальным наблюдением".

По его словам, правительство уведомит людей о ситуации "через несколько дней", после изучения данных.

Джонсон пояснил, что на данный момент правительство пытается выяснить, является ли индийский штамм более заразным и в достаточной ли степени проводимая программа вакцинации "укрепила" англичан.

Вместе с этим премьер вновь призвал жителей Англии "быть осторожными".

В Англии, Уэльсе и ряде районов Шотландии с 17 мая отменили значительную часть ограничений, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Кроме того, разрешили международные сообщения с "зелеными" странами, в том числе с Португалией, Сингапуром и Исландией.

Британское правительство планирует с 21 июня отменить оставшиеся социальные ограничения. Однако многие опасаются распространения в Англии "индийского" варианта коронавируса, который считается более заразным.

На прошлой неделе министр по делам вакцинации Надхим Захави заявил, что в Великобритании усилят распределение вакцин от коронавируса в районах, где наблюдается высокий уровень инфицирования "индийским" штаммом COVID-19.

В настоящее время в Великобритании прививки от COVID-19 делают жителям старше 38 лет. Однако, по словам Захави, в районах, где обнаружен "индийский" штамм, вакцинацию могут предложить более молодым людям в семьях, состоящих из нескольких поколений.

Ранее Джонсон выражал серьезную обеспокоенность риском распространения "индийского" штамма коронавируса в стране.

На вопрос, рассматривает ли правительство ускорение вакцинации и тестирования в районах, где были обнаружены новые штаммы COVID-19, на Даунинг-стрит заявили, что власти "ничего не исключают".

СМИ напоминают, что около двух недель назад Управление здравоохранения Англии (PHE) назвало данную мутацию вируса "вариантом, вызывающим обеспокоенность", ссылаясь на данные, согласно которым индийский штамм распространяется намного быстрее оригинальной версии вируса. Отмечается, что темпы инфицирования данным штаммом такие же быстрые, как в ситуации с "британским" штаммом COVID-19, впервые зафиксированным в графстве Кент (Англия). Именно этот вариант вызвал вторую волну заражения.

В Великобритании за последние сутки выявили 2412 новых случаев заражения COVID-19, зафиксировали семь случаев смерти инфицированных. Всего в стране за время пандемии COVID-19 диагностировали более 4,4 млн заражений коронавирусом, свыше 127 тыс. людей с COVID-19 скончались.

Теги: #великобритания #covid_19 #ограничения
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