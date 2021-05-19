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07:06 19.05.2021

В Киеве пройдет Чемпионат мира по мини-футболу среди женщин и молодежных сборных

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В Киеве пройдет Чемпионат мира по мини-футболу среди женщин и молодежных сборных

В августе 2021 году в Киеве пройдет Чемпионат мира по мини-футболу среди женщин и молодежных сборных U-23, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Киев будет принимать Чемпионат мира по мини-футболу среди женщин и молодежных сборных U-23 с 9 до 15 августа. Столица Украины имеет значительный опыт в проведении престижных спортивных мероприятий. Самое удачное проведение Чемпионата Европы по мини-футболу в 2018 году позволило Киеву подать заявку на проведение Чемпионата мира в 2021 году и одержать победу в сенегальского Дакара. На этот раз нам также необходимо задействовать все ресурсы и выполнить огромный объем работы, чтобы провести мероприятие на высоком уровне. Ведь Чемпионат является весомой общенациональным событием и имеет имиджевое значение для Украины и ее столицы", - рассказала замглавы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Елена Говорова.

Как отмечается, главная локация мероприятия будет обустроена на Контрактовой площади. Там появится сборно-разборный минифутбольное стадион.

По словам Говоровой, в Чемпионате примут участие 16 молодежных сборных команд и 8 женских сборных команд.

Также во время совещания замглавы КГГА поручила профильным структурным подразделениям составить комплексный организационный план действий, согласовать проектно-сметную документацию и подготовить соответствующее распоряжение КГГА.

Теги: #киев #мини_футбол #украина #чемпионат
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