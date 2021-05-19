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06:17 19.05.2021

США будут препятствовать подрывным действиям РФ, выступать против "Северного потока 2" - Блинкен в разговоре с Маасом

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США будут препятствовать подрывным действиям РФ, выступать против "Северного потока 2" - Блинкен в разговоре с Маасом

США намерены и впредь противостоять попыткам Москвы подорвать коллективную безопасность трансатлантического сообщества, в том числе посредством проекта "Северный поток 2", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнерами для противодействия российским попыткам подорвать нашу общую безопасность, и в этой связи он указал на несогласие США (со строительством - ИФ) газопровода "Северный поток 2", - говорится в пресс-релизе госдепа.

Согласно документу, Блинкен и Маас обсуждали "важность трансатлантического сотрудничества для реагирования на вызовы, исходящие от Китая и России", для снижения напряженности на Ближнем Востоке и упорядоченного вывода международных сил из Афганистана.

Ранее американский портал Axios сообщил со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника, что Вашингтон пока что отложит введение санкций против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за сооружение газопровода "Северный поток 2", и ее руководителя Матиаса Варнига.

Отмечалось, что госдеп позднее направит обязательный Конгрессу доклад по проблеме газопровода с перечислением структур, против которых следует ввести санкции; в частности, госдеп признает таковыми Nord Stream 2 AG и Варнига. "Однако госдеп допустит их исключение из-под санкций, ссылаясь на национальные интересы США", - утверждал Axios.

В апреле издание Politico сообщало, что Минюст США еще в марте дал "зеленый свет" на еще два санкционных пакета, направленных против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за планирование, сооружение и функционирование газопровода, и ее руководителя Матиаса Варнига.

Однако позже, по информации источников этого издания, разрешение на такие санкции было отозвано, так как в администрации продолжаются споры, допустимы ли такие санкции с точки зрения закона.

Согласно плану, Белый дом в мае 2021 года должен представить конгрессу очередной отчет о мерах, предпринятых против "Северного потока 2". Предполагается, что именно тогда может стать известно о введении новых санкций.

 

Теги: #сша #россия #газопровод
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