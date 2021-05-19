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04:34 19.05.2021

На Львовщине впервые начали выборочный способ рубок в лесах

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Во Львовской области впервые начали выборочный способ рубок в лесах и перехода к системам приближенного к природе лесоводства, сообщил заместитель главы Львовского областного совета Юрий Холод.

"Выездное совещание и семинар лесоводов и ученых из разных областей произошли именно на Львовщине, потому что наша область первой начала переход на выборочный способ рубок в лесах. Первые указы директора Гослесагентства о переходе к приближенного к природе лесоводства датированы 2006 годом. Впоследствии областной совет профинансировал наработки предложений изменений законодательства в этой области. Лесоводы нашей области прошли обучение и повысили квалификацию в Национальном лесотехническом университете, а также изучали опыт Швейцарии и Германии", - рассказал Холод.

Отмечается, что выездное совещание лесоводов продлится три дня.

Холод отметил, что в области действует программа развития лесного хозяйства на 2017-2021 годы. Всего на выполнение ее задач и мероприятий из общего фонда областного бюджета выделено 24,815 млн гривень.

В частности, у 2017 – 2,5 млн грн, 2018 – 5,0 млн грн, 2019 – 5,0 млн грн, 2020 – 10,315 млн грн и в 2021 – 2,0 млн грн.

"Перед нами стоит несколько важных задач. Это - качественное реформирование системы областного коммунального предприятия «Галсильлис», наработки новой областной программы развития лесного хозяйства на 2022-2027 годы, внесение наших уже наработанных изменений по выборочных рубок с действующим законодательством Украины. А также полное ломки стереотипов о необходимости сплошных рубок и переход на приближенную к природе лесоводство", - объясняет замглавы облсовета.

Теги: #ога #украина #лесоводство #львовская_область
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