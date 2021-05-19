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02:41 19.05.2021

Американский топливопровод Colonial Pipeline снова столкнулся с компьютерными проблемами

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На крупнейшем топливопроводе США Colonial Pipeline, заработавшем вновь 12 мая после хакерской атаки, снова зафиксированы проблемы с компьютерными сетями, передает агентство Bloomberg.

По данным источников агентства, во вторник клиентам компании-оператора топливопровода Colonial Pipeline стала недоступна система, которая позволяет им делать заказы на поставки топлива через трубопровод, вносить в заявки изменения и отслеживать статус заказа в реальном времени.

Однако заказчики услуг по транспортировке при этом отметили, что топливопровод, по-видимому, функционирует. Клиентам также приходится использовать дополнительную коммуникационную систему для доступа к сетям Colonial Pipeline и получать информацию о состоянии транспортируемого топлива.

Хакерская атака 7 мая парализовала Colonial Pipeline - крупный топливопровод, по которому доставляется горючее из штата Техас на восточное побережье США. В день по нему транспортировалось до 2,5 млн баррелей различных продуктов нефтерпереработки, включая бензин и дизель.

В результате автозаправочные станции от Вашингтона до штата Алабамы испытали такой наплыв покупателей, что запасы горючего истощились. Bloomberg отмечает, что ситуация до сих пор до конца не нормализовалась, и транспортные компании работают сверхурочно для восстановления снабжения.

Ранее власти США сообщили, что работу трубопровода Colonial Pipeline парализовала хакерская группировка DarkSide. В Вашингтоне считают, что сами хакеры находились в России, однако не имеют никакого отношения к властям РФ.

При этом Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что компания-оператор Colonial Pipeline заплатила около $5 млн хакерам за восстановление своей компьютерной сети.

 

Теги: #сбой #сша #сеть #трубопроводы
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