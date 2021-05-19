События

01:19 19.05.2021

Капитан харьковской налоговой милиции за $50 тысяч обещал помочь закрыть уголовное дело

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Следователи территориального управления ГБР в Киеве сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч.2 ст.369-2 УК Украины) капитану налоговой милиции, оперуполномоченному Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Харьковской области.

"В 2020 году он предложил предпринимателю за вознаграждение в 50 тыс. долл. помочь закрыть уголовное дело о завышении предприятием налогового кредита. В частности, он обещал повлиять на коллегу - следователя ГФС, чтобы тот закрыл производство "в связи с отсутствием состава преступления", - сообщается на официальном сайте ГБР.

По информации ведомства, налоговик обещал, что половина требуемой суммы пойдет для следователя ГФС, а остальные - на вывод налогового кредита фирмы предпринимателя из перечня рисковых.

В 2021 году налоговик получил от потерпевшего часть средств (110 тыс. грн).

Досудебное следствие продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора. Оперативное сопровождение - управление стратегических расследований в Запорожской области ДСР Нацполиции Украины. 

Теги: #взятка #гбр #украина #налоговая
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